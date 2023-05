Più turisti, sotto l’ombrello

Raddoppiati i turisti a Greve in Chianti rispetto allo scorso anno. Dalle rilevazioni dell’Ufficio Informazioni Turistiche relative all’avvio della stagione, nel 2022 i mesi di aprile e maggio erano stati caratterizzati dal transito di circa un migliaio di visitatori. Quest’anno i turisti, italiani e stranieri per lo più francesi, belgi, tedeschi, olandesi si attestano intorno ai 2mila con un alto tasso di occupazione delle strutture ricettive. I turisti sono suddivisi in 60% europei ed extraeuropei e 40% italiani. "La stagione turistica promette bene - dichiara l’assessore al Turismo Giulio Saturnini - e soltanto per i numeri che delineano un esito al di sopra di ogni aspettativa. Ma anche per la qualità delle proposte e dei servizi offerti che incontrano il favore del turismo per lo più extraeuropeo che ha scelto Greve in Chianti come meta della propria vacanza slow". In particolare i visitatori chiedono di poter conoscere ed esplorare il territorio a piedi e in bicicletta.

"È il Chianti outdoor quello che prediligono i tanti turisti europei, extra europei e italiani", precisa l’assessore Saturnini. "I nuovi percorsi escursionistici sono alcuni dei servizi più apprezzati dai turisti che chiedono di potersi immergere nel paesaggio collinare e nella cultura chiantigiana con un’esperienza che li faccia sentire protagonisti della vita di comunità". Per quanto riguarda la provenienza, il Chianti richiama turisti da tutto il mondo. "Tra le novità di quest’anno anche la presenza crescente dei sudamericani in particolar modo quella dei brasiliani - aggiunge l’assessore - mentre gli statunitensi sono attesi nel periodo estivo, in ogni caso le premesse per un’ottima stagione ci sono tutte, come attestano i numeri che sono di gran lunga superiori a quelli dello scorso anno".

Andrea Settefonti