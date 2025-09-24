Più sicurezza nel parco. Giù il muro dello spaccio

Detto e fatto. In meno di una settimana dall’incontro coi cittadini, la sindaca Claudia Sereni ha messo in moto la ruspa come nemmeno Matteo Salvini in persona, dieci anni fa, seppe fare a Scandicci per demolire l’accampamento abusivo nell’ex Cnr. La sindaca è rimasta lontana dai flash e ha mandato gli operai, che hanno demolito il muretto ‘della vergogna’ nel giardino tra via Deledda e via Carducci. Il primo segnale tangibile della riconquista dell’area da parte dei cittadini: quel muretto nascondeva spaccio di stupefacenti e atti osceni notturni dei balordi che da anni avevano preso possesso del giardino. "La sicurezza è un bene di tutti – aveva detto la sindaca ai residenti – per questo è uno dei miei impegni di sindaca: lavorare con le forze dell’ordine e le istituzioni e soprattutto parlare coi cittadini per sostenere e comprendere le loro necessità".

L’incontro dell’amministrazione in via Deledda ha portato ad alcuni provvedimenti: le siepi esterne del giardino sono state fin da subito potate per garantire visibilità; allo stesso scopo, è stato abbattuto il muretto di cemento armato presente nel giardino. E’ stata una richiesta specifica di chi vive nella zona, corredata da un corposo materiale fotografico e video su quello che accadeva dietro la protezione. Quel muretto era il ‘paravento’ per ogni genere di attività: dallo spaccio al consumo di droghe, fino agli atti sessuali consumati all’aperto. Il prossimo passo, a ottobre, sarà potare gli alberi (rami bassi) sia nell’ottica di garantire una maggiore visibilità alle forze dell’ordine che effettuano passaggi da fuori, sia per garantire una maggiore illuminazione del giardino.

Ultimo ma non ultimo, l’arrivo a Scandicci della stazione mobile dei carabinieri che sarà operativa nella zona. Un presidio aggiuntivo accordato dal comandante provinciale dell’Arma, colonnello Luigi De Simone, che ha incontrato Claudia Sereni nei giorni scorsi. E’ in via di definizione anche la modalità di ‘pulizia potenziata’ che l’amministrazione chiederà ad Alia per il giardino. Intanto i residenti, che sono stati anche invitati ad aderire al protocollo per ricomprendere le telecamere private nel circuito di videosorveglianza comunale, restano vigili.

