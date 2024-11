Più sicurezza idraulica. Incontri con il Consorzio per il punto sui lavori

Un punto sugli interventi di sicurezza idraulica svolti e le attività in programma: nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale calenzanese ha organizzato un incontro pubblico in municipio insieme al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Erano presenti il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani e, per il Consorzio, il direttore Iacopo Manetti e Ilaria Mazzoni, capo settore Manutenzione programmata. Per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie, dal 2019 al 2023 a Calenzano sono stati eseguiti importanti lavori di manutenzione e adeguamento delle infrastrutture idrauliche, per 2,6 milioni di euro, che includono la riqualificazione della Gora di Montalvo e la regimazione dei sistemi di drenaggio per difendere l’abitato di Carraia. Per il futuro invece le azioni principali sono il completamento degli interventi sul bacino del Torrente Marina, la ricostruzione dei muri spondali del torrente Marinella di Legri e la mitigazione del rischio idraulico nella zona di Travalle per un finanziamento di circa 35 milioni di euro, richiesti dal Consorzio.