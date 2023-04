"Più servizi per collegare il Mugello"

Lo "Scudo Verde" adesso fa meno paura al Mugello. Le precisazioni del sindaco di Firenze Nardella rassicurano le migliaia di residenti nell’area mugellana che per lavoro, studio, shopping o svago devono varcare i confini della città. L’idea che tutti coloro che usano veicoli in qualche modo inquinanti, provenienti da fuori Firenze, dovessero pagare un pedaggio, stava preoccupando cittadini e amministratori locali. L’annuncio che di eventuali ingressi a pagamento se ne parlerà dopo il 2025 non risolve comunque la questione e per questo l’assessore alla mobilità dell’Unione dei Comuni del Mugello Paolo Omoboni, sindaco di Borgo San Lorenzo, rilancia subito, con la richiesta di realizzare, sulla ferrovia Faentina, un vero e proprio servizio metropolitano tra il Mugello e Firenze.

E sull’imminente installazione delle "porte telematiche" non si dice contrario: "Le porte telematiche – nota Omoboni - servono da monitoraggio, e questo è importante anche per noi, perché vogliamo capire i numeri degli spostamenti, e dei veicoli che un domani, eventualmente, sarebbero sottoposti a restrizioni. Restiamo contrari all’istituzione di un pedaggio, e prendiamo atto che questo eventuale provvedimento, oggi è stato rinviato, e legato a una serie di interventi infrastrutturali." Omoboni continua: "Bisogna contrastare inquinamento e cambiamento climatico, ma prima di tutto bisogna dare reali alternative all’utilizzo del mezzo privato da parte dei Mugellani. Ciò significa migliorare il servizio ferroviario, e il collegamento con gli autobus, attraverso l’opportuna integrazione tra ferro e gomma; e laddove è possibile, anche chi viene dal Mugello deve avere a disposizione parcheggi scambiatori, dove si lascia l’auto e si sale su mezzi pubblici che collegano la città. Oggi sia sulla via Bolognese che sulla Faentina questi parcheggi scambiatori non ci sono".

Solo qualche mese fa, in un convegno a Borgo San Lorenzo organizzato dal comitato "Sviluppo del Mugello" si mise al centro proprio la metropolitana come soluzione principale per il rilancio della zona e si sottolineò che avere un collegamento veloce, che in meno di mezz’ora ti porta dal Mugello a Firenze e viceversa, favorirebbe una nuova primavera per la vallata, in termini di residenze, attività economiche, opportunità culturali. Non una nuova linea, ma l’utilizzo dell’attuale ferrovia Faentina, con adeguamenti strutturali e soprattutto con treni di dimensioni opportune per evitare i frequenti affollamenti nelle ore di punta, e più numerosi, visto che dalle 20.40 i collegamenti tra Mugello e Firenze si interrompono del tutto".

Il Mugello ha dato asilo qualche settimana anche alla partenza del Blues, il primo treno ibrido di Trenitalia a tripla alimentazione, elettrica, diesel e batteria, che è entrato in servizio commerciale lo scorso 9 marzo. Il Blues, progettato e costruito da Hitachi Rail, in Toscana viaggerà sulle linee non elettrificate del Mugello e del Senese – grazie al motore Diesel che può essere sostituito dalle batterie per entrare nei centri abitati – e su linee elettrificate usando il pantografo. Una tecnologia ibrida di nuova generazione che si traduce in migliori prestazioni, riduzione del consumo di carburante e forte riduzione in termini di emissioni di CO2 rispetto agli attuali convogli diesel.

Paolo Guidotti