Più fondi per il Gabinetto Vieusseux: "Rafforzare i valori della nazione"

"Non c’è democrazia e non c’è libertà senza il contenuto storico e culturale della nazione che vi è pervenuta". E ancora: "Lo Stato non è solo un’entità formale ma è l’organizzazione giuridica di una nazione che per definizione è un’entità linguistica e culturale". Ne è convinto Gennaro Sangiuliano, che della cultura è ministro, intervenuto ieri su l’invito del Gabinetto Vieusseux al convegno ‘Una patria senza confini?’, svoltosi a Palazzo Vecchio.

Il senso dell’appuntamento lo ha spiegato lo stesso presidente del Vieusseux, Riccardo Nencini in apertura, dopo i saluti del sindaco Nardella: "Nella globalizzazione le radici e le identità sono importanti, ma vanno declinate in maniera nuova senza cadere nel nazionalismo e nel sovranismo - ha spiegato Nencini -. E’ necessario proteggere e rendere ancora più forti quei valori che hanno reso forte una nazione e una patria come l’Italia".

Fra i relatori delle due sessioni, sono intervenuti fra gli altri il direttore del Vieusseux Michele Rossi, Ferruccio de Bortoli, Alessandro Campi, Massimo Livi Bacci, la direttrice di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, Agnese Pini, Aldo Schiavone, Carlo Sorrentino, Maurizio Viroli. L’attore Sandro Lombardi ha letto i versi di Leopardi, Manzoni e Pasolini, concludendo la prima sessione dei lavori. Nella seconda parte sono intervenuti Fulvio Conti, Franco Cardini, Simone Colarizi, Marcello Fois, Alessandra Ghisleri, Fabrizio Ricciardelli e Sergio Risaliti, che ha ricordato come la parola Italia sia comparsa per la prima volta in arte con Cimabue, in una delle vele della basilica di Assisi.

"Il Gabinetto Vieusseux è un’istituzione culturale storica, finanziata quasi esclusivamente dal Comune - ha detto Dario Nardella -. Ha un patrimonio di conoscenze, di risorse archivistiche e culturali straordinario, va valorizzato e promosso, mi auguro che sempre più fiorentini lo possano conoscere".

Riconoscendo il valore culturale del Vieusseux e il programma di rilancio in corso, lo stesso Sangiuliano ha assicurato a Nencini un incremento dello stanziamento che attualmente arriva da Roma. La visita del ministro è stata anche l’occasione per inaugurare le nuove sale del Vieusseux a Palazzo Corsini Suarez, con la mostra ‘I tasti della poesia. Gli scrittori alla macchina da scrivere’.

Grazie ai numerosi fondi letterari custoditi nell’Archivio Alessandro Bonsanti, è stato possibile riunire, una accanto all’altra, le macchine da scrivere di Pier Paolo Pasolini, Carlo Emilio Gadda, Vasco Pratolini, Alberto Savinio, Giuseppe Prezzolini, Alberto Arbasino e Oriana Fallaci, con l’aggiunta della Olivetti lettera 22 di Eugenio Montale, donata al poeta dalla governante Gina Tiossi e prestata per l’occasione dal Centro Manoscritti dell’Università di Pavia. Da gennaio 2024 saranno organizzate le visite guidate aperte a tutti gli interessati.

"Il Vieusseux rappresenta, per Firenze, un luogo in cui la storia e gli scambi culturali fra intellettuali e autori hanno superato il tempo e, tutt’oggi, hanno vita, anche grazie all’allestimento delle nuove sale espositive dell’Archivio contemporaneo", ha sottolineato il capogruppo della commissione Cultura al Senato di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi.

Ultima tappa fiorentina di Sangiuliano, la visita alla Fondazione Spadolini, per tagliare il nastro alla mostra “Giovanni Spadolini: gli anni dell’infanzia e della formazione (1925-1947)“. Accanto al presidente della Fondazione Cosimo Ceccuti, sono intervenuti il presidente della Regione Eugenio Giani, la vice sindaca di Firenze Alessia Bettini e Daniele Donati, sindaco di Rosignano Marittimo, dove Spadolini trascorreva le vacanze estive.