Più che aranci servono progetti

Alberto

Di Cintio*

Se si guarda la luna e non il dito il dibattito che sta interessando la proposta di piantumazione di aranci in via Cavour è quanto mai utile e direi financo necessario. Ovvero se allarghiamo lo sguardo, il tema su cui riflettere oggi con più profondità, è il rapporto fra il verde urbano e una città, Firenze, in cui l’ultimo a occuparsi con un programma ampio e studiato anche per il verde fu Giuseppe Poggi ed è datato 1865. Da tempo perseguo la necessità di implementare, con molta attenzione e scientificità, il verde nel delicato ambiente del centro storico (e non solo). Ho prodotto due studi progettuali, entrambi partecipati con la cittadinanza e promossi dalla Unità di ricerca Paesaggio, Patrimonio culturale, Progetto del Dipartimento di Architettura. Uno (del 2017) nel più volte citato caso della riqualificazione di piazza del Carmine dove la nostra ipotesi di un’area a verde molto più vasta di quella poi realizzata fu bocciata dal Comune. E uno (fatto nel 2019, questo in sinergia con il Comune-assessore Giorgetti e i cittadini) su piazza del Cestello, che nel progetto veniva liberata dal parcheggio e riqualificata con la presenza di un impianto a verde specifico e studiato ad hoc. Per Cestello il progetto è fermo perchè il Comune non riesce a risolvere lo spostamento del parcheggio, ed anzi insiste per un complicato interramento dello stesso sotto la piazza, che è osteggiato dai residenti e renderebbe impraticabile la sistemazione del verde in superficie. Due esempi per confermare come sia urgente e indispensabile il piano del verde comunale, che continua a tardare dopo il pessimo impasse prodotto dalla ex assessora Del Re ed ora in mano all’assessore Giorgio che ha il difficile compito di recuperare ritardi storici. Del resto, diciamo la verità, tutta la politica cittadina è colpevole: l’assessorato all’Ambiente è sempre stato la cenerentola di Palazzo Vecchio. Ma per tornare all’obiettivo principale, la via maestra si chiama programmazione. Che sia attenta al rapporto (anche storico) con il costruito e applichi seriamente la biodiversità.

*Dipartimento di Architettura - Università di Firenze