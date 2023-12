Più agenti e videosorveglianza: "Così aumentiamo la sicurezza"

CAMPI

Un programma di interventi a 360 gradi che possano garantire più sicurezza sul territorio. E’ quello preannunciato dalle quattro forze politiche che formano la maggioranza in consiglio comunale (FareCittà, SI Campi a Sinistra, Sì parco No aeroporto e Movimento 5 Stelle) che vuole realizzare, così come lo ha definito, "un progetto integrato di sicurezza urbana". Partendo da un presupposto, ovvero che ""se non si rafforza la solidarietà sociale e se non si promuovono il rispetto dei valori civici e la cultura dell’inclusione, la sola azione repressiva non funziona". L’obiettivo, quindi, è quello di lavorare su più fronti: "Da qui all’estate il Comune incrementerà l’organico della Polizia municipale di sei unità. Proveremo cosi a creare, almeno nei mesi estivi, un turno serale e nel medio termine saranno utilizzate unità cinofile. Così come è nostra intenzione, attraverso investimenti dilazionati negli anni, dotare il nostro territorio di telecamere di sorveglianza". L’attenzione è poi rivolta all’abbandono di rifiuti: a tal proposito è previsto l’acquisto di fototrappole mobili, ma "il punto cardine del nostro protocollo – concludono - di benessere urbano sarà incentrato sulla riqualificazione dei centri abitati e sul contrasto al disagio sociale. Siamo consapevoli che è un programma ambizioso, ma lavoreremo da subito per provare a dare le risposte che i cittadini ci chiedono".

Pier Francesco Nesti