Pittura e media digitali Ecco i laboratori di RossoTiziano Rs Art

Pittura e media digitali, ecco i laboratori per bambini e ragazzi delle elementari e medie. Organizza RossoTiziano Rst Art Academy con il contributo della Città Metropolitana di Firenze e in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune. Due le offerte: laboratorio di multimedia con smartphone junior (10-14 anni), e atelier di pittura e colorazione su carta junior (7-14 anni). Orari e frequenza: lezioni di ore 2 in orario 17-19 presso il Circolo San Giusto il 6, il 13 e il 20 aprile 2023, il circolo Rita Atria di Vingone il 27 aprile, il 4 e l’11 maggio, il circolo Le Bagnese il 16, il 23 e il 30 maggio 2023. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (RossoTiziano Rst Art Academy, via Aligi Barducci 911 50018 Scandicci, 055250437, 3756182544, [email protected]).