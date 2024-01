Pitti Uomo con il ministro Urso. Domani l’inaugurazione del salone

Adolfo Urso stavolta ci sarà. A giugno scorso per l’edizione estiva di Pitti Uomo 104 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy fu costretto a rinviare per la morte di Silvio Berlusconi e non inaugurò la fiera. Domani, invece, per il primo giorno del salone internazionale per la moda maschile e il lifestyle, arriverà per l’apertura ufficiale di Pitti Uomo 105 (che chiuderà il 12 gennaio per passare il testimone alle sfilate di Milano Fashion Week, sempre al maschile) in Fortezza nella Sala della Scherma insieme alla presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana Antonella Mansi, ai vertici di Pitti Immagine col presidente Antonio De Matteis in testa, col sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente di Agenzia ICE Matteo Zoppas e altri vertici del sistema della moda. Sarà l’occasione per fare il punto sullo stato delle imprese, del commercio, dei mercati emergenti e di quelli in crisi, delle guerre che assediano il mondo, dell’inflazione, dell’occupazione, della formazione delle giovani generazioni. E naturalmente si parlerà di Pitti Uomo 105 coi suoi 832 brand di cui il 46% esteri, delle 5 sezioni in cui è diviso in Fortezza e dell’interesse di Centro Moda e Pitti Immagine per la complicata soluzione dei problemi di Firenze Fiera che li vede attori importanti candidati per una futura gestione. Il Ministro Urso saluterà gli imprenditori presenti, quelli più rappresentativi del vero Made in Italy, e farà come sempre il giro tra gli stand per rendersi conto di quanto Pitti Uomo sia importante e vivo nello scenario della moda internazionale.

Le prospettive per il 2024 non sono rosee, anche perché negli ultimi mesi del 2023 c’è stata una generale frenata dei consumi dovuta alla situazione economica generale e a un cambio di mentalità specie tra i più giovani che non vogliono più capi usa e getta, che sono anche molto inquinanti, e tornano a preferire prodotti di qualità e durata, cosa impensabile fino a pochi anni fa. E invece no, c’è una forte sterzata verso consumi attenti, oculati, frutto di una tradizione sartoriale che guarda al futuro con convinzione e sostenibilità. Un cambio di armadio totale, anche nel segno del genderless, al quale Pitti Uomo 105 darà belle risposte. Settore di punta oltre alla maglieria e al sartoriale moderno lo stile outdoor più evoluto, per avventurosi esploratori del mondo ma anche più semplici protagonisti delle città che si vestono anche per andare in ufficio in modo rilassato, sportivo, intrigante e pieno di saggi dettagli.

Eva Desiderio