Pitti Immagine Il nuovo presidente Arriva De Matteis, il patron di Kiton

di Eva Desiderio

"Ringrazio tutti coloro che mi hanno chiamato a questo importantissimo incarico, che hanno dato fiducia al mio lavoro, ma i complimenti vanno fatti a tutta la famiglia e all’azienda Kiton". Antonio De Matteis, nuovo presidente di Pitti Immagine, eletto ieri all’unanimità dal consiglio di amministrazione, è felice ed emozionato di questa nomina prestigiosa per tre anni, dal 2023 al 2026. Il nuovo organigramma: Antonio De Matteis, presidente di Pitti Immagine, Antonella Mansi confermata vice Presidente. Confermati in Consiglio Raffaello Napoleone e Niccolò Ricci e nominati sette nuovi consiglieri: Giovanni Basagni (Presidente Miniconf), Stefano Borsini (General Manager Manifattura Igea), Ercole Botto Poala (AD Tessitura Successori Reda e Presidente Confindustria Moda), Niccolò Moschini (Direttore Corporate Comunicazione e Relazioni Istituzionali Kering Italia), Marco Landi (Membro CdA Landi e Presidente Federmoda), Lorenzo Nencini (AD Incom) e Marco Palmieri (Presidente Piquadro). Anche il sindaco Dario Nardella ha espresso soddisfazione per le nuove cariche di Pitti Immagine, ringraziando per il lavoro svolto il presidente uscente Claudio Marenzi e la presidente Antonella Mansi per il lavoro di raccordo svolto .

Antonio De Matteis, per tutto il mondo della moda solo e affettuosamente Totò, è nipote dell’indimenticato e indimenticabile Ciro Paone, uno dei re dell’eleganza maschile che da Napoli ha portato la sartorialità italiana nel mondo..

Presidente De Matteis cos’è Pitti Uomo per lei?

"E’ un salone unico al mondo, un grande punto di partenza della stagione delle fiere internazionali. Io non manco mai, sono presente da sempre ora coi marchi Knt, Sartorio, Kereed e Marco Pescarolo, anche se presento Kiton a Milano. E anche nel 2020 in pieno Covid ero a Pitti e quella presenza per la nostra azienda ha segnato un punto di ripartenza".

Cosa direbbe oggi zio Ciro sapendola presidente di Pitti Immagine?

"Mio zio Ciro Paone sarebbe super contento. Lui ha sempre creduto in Pitti Uomo, e ha sempre partecipato anche quando la salute lo tormentava non poco. Una grande lezione di vita. Ha tracciato una rotta talmente profonda e quindi è difficile sbagliare se segui i suoi consigli".

Perchè un’azienda dovrebbe partecipare alle fiere di Pitti Immagine?

"Le fiere fiorentine sono una palestra insostituibile. Sono un bello specchio per la moda italiana. E’ interessante ed utile essere presenti specie per le aziende medio piccole perché è l’unico posto dove farsi notare dai buyers internazionali".