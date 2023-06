Pitti, i compratori sono tornati Numeri positivi, l’Asia trascina tutti

"Pitti Uomo 104 sta gradualmente ritornando alle dimensioni pre crisi. Lo confermano anche le tante iniziative ed eventi in città in questi giorni, che sono stati oltre 110. Di questo passo, a poco più della metà del percorso, sono convinto che arriveremo intorno alle 12mila presenze, con una percentuale estera superiore al 40% (che si tradurrebbe in più di 5mila buyers provenienti da un’ottantina di paesi)". Raffaello Napoleone, ad di Pitti Immagine, tracciaun primo bilancio dell’edizione jnumero 104. Ma, sottolinea, "non è soltanto una questione di numeri: la qualità è alta, ci sono i migliori, motivati e intenzionati a far tornare i clienti nei loro negozi e department stores. L’elemento centrale della 104esima edizione di Pitti Uomo, al di là del consolidamento del dato europeo, è il ritorno in forze degli operatori asiatici, che complessivamente dovrebbero superare le 650 presenze: non solo i tre campioni di mercato – Cina, Corea del Sud e Giappone – ma anche Hong Kong, Taiwan, Singapore, Thailandia, Vietnam, Indonesia, persino India e Pakistan". I 12 mercati esteri più presenti a Pitti 104 sono: Germania, Gran Bretagna, Olanda, Giappone, Spagna, Usa, Turchia, Svizzera, Francia, Cina, Belgio e SudCorea.

"E’ una stagione da affrontare con coraggio – aggiunge Antonio De Matteis, al suo primo Pitti Uomo in qualità di presidente di Pitti Immagine – un coraggio consapevole e, insieme, con energia e determinazione. Sono contento anzitutto per i nostri espositori, per i miei colleghi, che hanno fatto un grande lavoro in termini di nuovi materiali e di stile e che continuano a credere nel salone. Sono molto soddisfatto anche della risposta della distribuzione italiana che, nonostante le comprensibili prudenze, è presente in forza, a partire dalle sue prime linee, quei negozi specializzati che fanno tendenza in tutto il mondo".

E. D.