Pitti e Firenze Rapporto difficile

Ci accontentiamo però della riapertura del Museo della moda e del costume, un unicum. Ma dietro a Pitti, edizione 104, non c’è solo un carosello di persone, di colori, di uomini stravaganti abbigliati alla moda davanti alla Fortezza o per le vie del centro, che fanno respirare per qualche giorno un’aria più internazionale. Non ci sono solo apertivi, cene di gala nel chiuso delle dimore dei nobili riservati a un cerchio esclusivo di ospiti non solo fiorentini. Buyer internazionali, americani soprattutto, che atterrano qui. E non c’è solo il ritorno economico e commerciale immediato sulla città, quello di cui parla l’ad Raffaele Napoleone. Peraltro c’è poco da snobbare, perché non si tratta di turisti che mangiano panini sull’Arengario buttando le cartacce a terra.

C’è, fortunatamente, un mondo che si muove tutto l’anno dietro la bandiera dell’evento. Firenze e la Toscana hanno fatto della moda un hub imprenditoriale. Basterebbe solo contare le aziende che hanno sede qui o nei dintorni con tutto l’indotto per le imprese locali e per i livelli occupazionali. Le assunzioni sì, la manodopera anche, le scuole di alta formazione e purtroppo spesso la mancanza di personale specializzato.

Sarà un caso se Fendi si è insediata a Bagno a Ripoli, a pochi passi da Ermanno Scervino. Se Gucci, Ferragamo e Stefano Ricci sono nati da queste parti e non se ne sono mai andati. Se il gruppo Kering continua a investire a Scandicci. Se Louis Vuitton apre uno stabilimento a Le Sieci e se Dior ha appena tagliato il nastro.

Per avere bisogna anche dare. E allora invece che tante polemiche ci sarebbe da ragionare su come far sopportare a Firenze e ai fiorentini un impatto così pesante sulla città ma, soprattutto, pensare al valore dell’accoglienza e alle infrastrutture – e quindi alta velocità, autostrada, aeroporto – ovvero la spina dorsale di una città che vorrebbe ergersi a capitale.

La moda è un settore che traina il pil italiano e dovrebbe essere un vanto, soprattutto per i residenti, avere a Firenze uno delle locomotive insieme a Milano.

Troppo spesso ci limitiamo a guardare nel nostro orticello perdendo di vista la luna. Anche se la luna contribuisce all’arricchimento personale, culturale ed economico di ciascuno di noi.