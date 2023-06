Pitti e Astor Una città a due facce

Erika Pontini

I lustrini da una parte, l’odore acre del dramma e della miseria dall’altra. In cinque chilometri di città si sono confrontati a breve distanza due mondi lontani, e ognuno è rimasto saldamente dentro il proprio perimetro di vita. Come se il resto non fosse affar suo. E invece lo è, non fosse altro perché c’è di mezzo una bimba di cinque anni. Da una parte il mondo di sopra, la fiaba di Pitti con le camere d’albergo da 400 euro a salire, i taxi introvabili, il serpentone di Ncc neri come gli abiti dei bodyguard delle grandi griffe, le cene di gala, le feste bordopiscina e quel tocco di glamour arrivato grazie a una pattuglia di modelle, attori e vip.

