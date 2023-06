Pitti Bimbo 97, La Moda Junior continua a crescere, con beneficienze per il Meyer

Eva

Desiderio

La moda junior continua ad andare bene sui mercati internazionali, pur con alti e bassi e alcune variazioni lungo tutto il 2022 che pure ha registato un andamento positivo, pur se la crescita si è affievolita rispetto al 2021. Il fatturato di settore si avvicina a 3,2 miliardi di euro, con un + 4, 3%, superando i livelli pre-covid del 2019. E anche la produzione tiene con un +2,2% rispetto all’anno precedente. Sotto questi auspici si apre stamani Pitti Bimbo numero 97, il salone fiorentino sempre alla Fortezza da Basso con 230 brand di cui il 75% proviene dall’estero. E il tema di queste edizioni estive delle fiere di Pitti Immagine (prima Pitti Uomo 104 e presto Pitti Filati) che è Pitti Games stavolta calza a pennello a Pitti Bimbo e alle sue aree tematiche che sono 100% Bambino, Smart Kids, The Kid’s Lab!, Apartment e The Nest. Come sempre un evento principale come la sfilata che segna i 50 anni di Miniconf con le collezioni estate 2024 dei brand in portafoglio del Gruppo Miniconf che ha sede vicino ad Arezzo ed è stata fondata dal presidente e ceo Giovanni Basagni: tra i marchi diretti o in licenza ci sono iDO, Sarabanda, Superga Kidswear, Ducati. Durante l’evento decolla anche un progetto speciale di sei camicie realizzate dagli studenti del Polimoda a sostegno della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer acquistabili on line con l’intero ricavato che sarà devoluto in beneficienza per il Meyer.

Anche qui molti brindisi e cocktail e per la verità meglio qualche merenda in più, magari anche simbolica e con intenti benefici: sono tempi molto difficili, ci sono tante vecchie e nuove povertà, e Pitti Bimbo deve pensarci e bene.