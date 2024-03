Pistoiese più sicura e riqualificata. Ponte all’Asse, cantieri entro l’anno

SIGNA e CAMPI

Prenderà il via a breve il progetto di sistemazione di via Pistoiese (Sr 66). O almeno è quello che prevede l’accordo di collaborazione tra la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Signa e Campi Bisenzio, siglato ieri mattina alla presenza del sindaco metropolitano Dario Nardella, dell’assessore di Firenze Stefano Giorgetti, del consigliere regionale Fausto Merlotti, del sindaco di Signa Giampiero Fossi con l’assessore Andrea Di Natale e del sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri con l’assessore Daniele Matteini. Due le fasi previste: una prima tranche finanziata dalla Città Metropolitana che vedrà i cantieri partire entro l’anno nella zona di ponte all’Asse; poi una serie di altri lavori al momento sulla carta che dovranno prendere forma in progetti precisi e ottenere i necessari finanziamenti, anche con l’intervento della Regione Toscana.

"Indagini di traffico e sopralluoghi dei tecnici hanno fatto emergere le specifiche caratteristiche della mobilità lungo la strada regionale 66, dalla rotatoria dell’Indicatore a Ponte all’Asse, e suggerito l’adozione di alcune soluzioni di moderazione del traffico - ha detto Nardella -. La Città Metropolitana di Firenze è pronta a collaborare con la Regione e con i Comuni per migliorare le condizioni di sicurezza dei pedoni e il comfort ambientale. Partiamo con un progetto pilota che prevede la creazione di percorsi pedonali e ciclopedonali sicuri almeno su un lato della strada". "Conosciamo bene le criticità del tratto di via Pistoiese che dall’Indicatore arriva al confine con la provincia di Prato – ha proseguito il sindaco Fossi -. Per questo, dopo numerosi incontri con i cittadini delle zone di Sant’Angelo e San Piero a Ponti, abbiamo lavorato per stipulare un protocollo con i soggetti competenti, ovvero Città Metropolitana e Comune di Campi". "La Pistoiese – ha detto Tagliaferri – è una strada regionale di competenza della Città Metropolitana, ma di fatto unisce il territorio di Signa con quello di Campi. Partiamo da un progetto attento di valutazione dell’esistente per andare a produrre una serie di azioni per calmierare il traffico e mettere in sicurezza la strada dopo tanti anni".

"Come Regione Toscana – ha concluso Merlotti – non possiamo che sostenere il progetto di riqualificazione di una strada tanto importante". Sono anni che i residenti lungo via Pistoiese protestano per lo stato della strada, spesso protagonista di incidenti, in molti tratti priva di marciapiedi e talmente stretta da rendere impossibile passare a piedi in sicurezza. Ora, il primo pacchetto di lavori prevede nuovi marciapiedi, segnaletica stradale, rallentatori e nuova illuminazione nella zona di Ponte all’Asse, per una spesa complessiva di 300mila euro. Per estendere il progetto su tutta l’arteria, l’importo è invece di circa 12 milioni di euro, ma in questo caso sarà necessario attendere il supporto (soprattutto economico) della Regione, che è proprietaria della strada. Il protocollo avrà una durata triennale e, con l’accordo di tutte le parti, potrà essere prorogato prima della scadenza.