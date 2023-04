Pista ciclabile, via ai lavori

di Sandra Nistri

Hanno preso il via pochi giorni fa i lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale del Giardino dell’Anello che collegherà il Parco dell’Oliveta con viale XX Settembre e la scuola dell’infanzia "Alice". La progettazione esecutiva dell’intervento risale al febbraio 2022, poi ci sono stati la gara d’appalto e l’affidamento delle opere. La nuova pista, lunga circa 800 metri, inizierà da viale della Repubblica, all’altezza di via Veronelli e della Casa del Guidi, e da lì raggiungerà l’isola pedonale di viale I Maggio, per poi toccare il Giardino dell’Anello e gli spazi verdi di via Achille Grandi. Da qui taglierà via Ugo Bassi e arriverà al nido Alice attraverso un varco nel muro di calcestruzzo adiacente dopo aver attraversato l’area a verde retrostante. Il collegamento con viale XX Settembre sarà realizzato invece lungo il vialetto esistente.

Cospicuo il costo dell’intervento, 325mila euro totali, finanziato attraverso il bando Rigenerazione urbana (poi confluito nel Pnrr). L’ultimazione dei lavori è fissata per il prossimo autunno. L’intervento permetterà di raggiungere, in sicurezza, una serie di luoghi nevralgici del territorio: "Con la realizzazione di questo nuovo tratto ciclopedonale va avanti l’impegno per rendere la nostra rete più capillare – sottolinea la vicesindaco e assessore alla Mobilità Claudia Pecchioli –. La nuova pista unirà l’Oliveta con viale XX Settembre, offrendo un percorso protetto tra due luoghi di grande interesse come il parco e la biblioteca, passando per i giardini dell’Anello e la scuola Alice. L’obiettivo è creare una rete in grado di essere alternativa ed efficiente per muoversi a piedi o in bici".

Sesto, fra l’altro, è piuttosto ricca di percorsi per le due ruote, anche se non adeguatamente sfruttati: oltre alle piste fatte dal Comune, in questo momento è anche in fase di realizzazione la ciclabile tra Prato e Firenze che interesserà un tratto di Sesto servendo in particolare il campus universitario. Altro maxi progetto in corso quello della ciclabile tra il Polo scientifico e Villa Montalvo a Campi, all’interno del Parco della Piana.