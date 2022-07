Dieci piscine immerse nel verde a un passo da Firenze

Firenze, 26 luglio 2022 - Agosto, tutti al mare. No, non proprio tutti: c’è chi l’estate se la deve fare a Firenze a lavorare, oppure non parte. Però nel giorno libero la voglia di fare un tuffo e uscire fuori porta c’è, ma quella di fare le code sulla FiPiLi e la Firenze-Mare no. Certo in città le piscine non mancano, le classiche dei fiorentini sono Costoli, Bellariva e Pavoniere; ma per vedere uno spicchio di campagna senza fare troppa strada?

1) Il Molino a Baccaiano

A meno di mezz'ora da Firenze, sui colli tra il Chianti, la Val di Pesa e la Valdelsa (a esser pignoli, questa sarebbe la Val di Virginio), c’è la piscina comunale di Montespertoli, nella frazione di Baccaiano. Si trova tra gli impianti sportivi e subito adiacenti possiamo trovare, tra gli altri, anche campi da calcetto, da calcio e da tennis. C’è un grande parcheggio libero dove affaccia anche un ristorante pizzeria. Anche all’interno della piscina c’è un piccolo bar che offre spuntini. La piscina è all’aperto ed è circondata da un bel pratino alberato, dove potersi mettere con i propri asciugamani. Per stare più comodi, si possono anche noleggiare ombrelloni e lettini.

2) Piscina del Chianti a San Casciano

Per rimanere in Val di Pesa, a San Casciano c’è la la Piscina del Chianti, che dista appena un’uscita di Superstrada da Firenze. Nel periodo estivo è scoperta e dà la possibilità della balneazione libera, mentre d’inverno è coperta e riservata all’attività sportiva. La struttura telescopica consente la copertura in poco tempo. Lo spazio a bordo vasca non è molto, ma la vista intorno certo rilassa: trovandosi immerso nelle colline chiantigiane, lo skyline è di ulivi e cipressi. Ci sono due vasche, una da 25 metri per gli sportivi e una da 7 per i principianti.

3) Solarium a Lastra a Signa

Ancora più vicino a Firenze, a dieci minuti di macchina appena, c’è la piscina Solarium, ovvero la comunale di Lastra a Signa. Trovandosi in via Fermi, nella zona della Guardiana-Corea, non dobbiamo temere neanche le frequenti code per il Ponte a Signa, perché basterà svicolare da dietro il paese, passando dal centro commerciale Coop e raggiungendola da via Gramsci. Che poi in queste belle giornate estive… Perché non raggiungerla lungo la riva sinistra dell’Arno, il cui argine, a partire dalla foce della Greve, è interamente ciclopedonale e attraversa il parco fluviale di Lastra? Attenzione solo dopo le piogge nel primo tratto tra la Greve e e Ugnano, che diventa molto fangoso. Alla Solarium c’è un ampio spazio verde, alberature e possibilità di noleggiare lettini. D’estate è all’aperto e d’inverno viene coperta.

4) I Renai a Signa: la piscina

Dalla parte opposta dell’Arno, a Signa, immersa nello splendido parco dei Renai c’è la piscina olimpionica all’aperto, circondata da un bel pratino dove si possono noleggiare lettini e ombrelloni. C’è anche un bar per fare aperitivo a bordo piscina. Il parco intorno offre poi molti svaghi: quelli ricreativi, come il minigolf e il rock chalet per la musica, la pizzeria, o anche divertimento per i bambini, con il parco giochi; e quelli sportivi, tra cui la parete da arrampicata, il tracciato corsa e camminata, i campi da calcetto e da tennis, la scuola di vela, il noleggio biciclette. E a proposito di bici, anche qui è possibile arrivare da Firenze pedalando, lungo la pista ciclopedonale della sponda destra dell’Arno che congiunge il parco alle Cascine.

5) Renai a Signa: la piscina… ma naturale

Per chi preferisce un ambiente più nature, rispetto alla piscina, c’è pure il laghetto attrezzato in stile tropicale, dove è possibile fare il bagno, anche qui dietro pagamento di un biglietto d’ingresso. La spiaggia è di sabbia e l’effetto mare è garantito.

6) Val di Sole a Castiglione dei Pepoli

Chi invece alla pianura preferisce nettamente la montagna e vuole decisamente cambiar aria, troverà il suo massimo al di là dell’Appennino, sul versante emiliano. A Castiglion dei Pepoli c’è la piscina Val di Sole, appena un’oretta tramite la Firenze – Bologna. Sembra di essere un po’ anche al mare, grazie all’impianto beach volley, ma basta dare un’occhiata intorno per capire dalla vegetazione e dai bei boschi, che siamo immersi in un tipico panorama montano. Da guardare sorseggiandosi un cocktail del bar. E per gli amanti dei tuffi, c’è anche un bel trampolino. Si può raggiungere anche in treno: è a quattrocento metri dalla stazione di Castiglione dei Pepoli.

7) Marrani a Ronta

Se non si vuole valicare in terra emiliana, sul versante toscano, a Ronta, immersa tra le belle foreste appenniniche c’è la grande piscina annessa all’hotel Marrani. È lunga ben 44 metri, ha un' inconsueta forma a 8 circondata da ombrelloni e lettini. C’è anche un bar. Anche questa piscina si può raggiungere in un’oretta in macchina oppure in treno: è ad appena 350 metri dalla stazione di Ronta.

8) Piscina comunale di Vicchio

Sempre in terra mugellana, c’è la piscina comunale di Vicchio. Anche qui gli occhi godono dei boscosi monti circostanti, nonostante si sia in fondo alla vallata della Sieve, ad appena 200 metri sul livello del mare. Bel prato, tanti alberi e bar. La piscina è convenzionata con l’attiguo campeggio, per chi volesse allungare il week end in tenda, ed è a pochi minuti a piedi dalla nota Casa del Prosciutto.

9) Il Poggetto a Troghi

A proposito di monti e campeggi. I monti intorno a Firenze non sono mica solo Mugello. Cambiamo lato dell’Arno e torniamo a bordeggiare il Chianti, su quel crinale che lo divide dal Valdarno. Il campeggio il Poggetto a Troghi dispone di una bella piscina aperta al pubblico esterno, anzi due: una per i bambini e una per gli adulti. Anche qui siamo immersi nel verde, con sdraio e ombrelloni e vista su questi bei colli che poco più là sfiorano i novecento metri con il Monte san Michele. La piscina può anche essere il meritato premio al punto di arrivo di belle escursioni. La sentieristica intorno non manca. C’è anche il bar ristorante.

10) Zodiac a Tavarnuzze

Sempre in direzione Chianti, ma vicinissimo a Firenze, c’è la Zodiac a Tavarnuzze. La nuova piscina della Rari Nantes si trova nel Comune di Impruneta, ma quasi attaccata a Firenze, raggiungibile anche con il bus urbano 37. Gli affacci non sono molto panoramici, tuttavia un po’ di verde c’è. Inoltre siamo quasi in Chianti e un paio di gradi meno del centro fiorentino si spera di trovarli. Insomma: per essere sostanzialmente alla periferia della città con prezzi più che onesti, è un ottimo compromesso con le più lontane citate prima.