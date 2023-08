Piscine Mugello Più tutele per i lavoratori

Quattro contratti a tempo indeterminato, e più tutele per chi lavora al Centro Piscine del Mugello, gestito da Vivilosport, società partecipata al 100% dal Comune di Borgo San Lorenzo che ha firmato un accordo con la Cgil-Nidil-Slc, con l’obbiettivo di dare maggiori diritti a chi presta attività nelle piscine comunali borghigiane, partendo dalla progressiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Sono decine le persone che, con vari contratti, operano all’interno della struttura sportiva (d’estate 50-60). "È stato un lavoro impegnativo che ha portato a un risultato di cui vado fiero - commenta Giovanni Incagli, amministratore unico di Vivilosport -. Abbiamo mediato per mesi fra la volontà di dare tutele a un mondo lavorativo che per troppo tempo non ne ha avute e la sostenibilità economica delle stesse. L’intelligenza delle parti coinvolte ha prodotto un risultato che oggi è un unicum nel mondo dello sport, di questo mi sento di ringraziare il Comune che ci ha sostenuto e la Cgil che ha condotto una battaglia dura ma non ideologica. La strada è ancora lunga ma abbiamo tracciato un percorso che sarà utile anche ad altre realtà del settore".

Introdotte forme di tutela e mantenimento del posto di lavoro in caso di chiusura dell’impianto borghigiano, cosa non teorica visto che, tagli al Pnrr permettendo, nei prossimi mesi saranno avviati importanti lavori per una completa ristrutturazione. E Vivilosport si impegna ad attingere agli ammortizzatori sociali sia per i dipendenti che per i lavoratori parasubordinati e, in mancanza di questa copertura, a intervenire con una ricollocazione lavorativa eo un’integrazione economica per tutti coloro che erano in forza nel periodo invernale dello scorso anno. Molto soddisfatto il sindaco: "Siamo una delle prime esperienza italiane che si muove nella direzione di tutelare il personale che opera in una piscina pubblica – sottolinea Paolo Omoboni –. Dopo aver investito risorse per garantire l’apertura anche in periodi molto critici, ora un accordo per stabilizzare il personale e tutelare i collaboratori durante il periodo dei lavori, che presumibilmente partiranno a settembre, e che restituiranno un impianto più bello, funzionale e più efficiente dal punto di vista energetico. Un plauso a Giovanni Incagli per il lavoro fatto e alla Cgil per la collaborazione e il confronto positivo". E la Cgil lo sottolinea: "Quest’accordo rappresenta un passo importante nel cammino che stiamo facendo da tempo per regolamentare un settore che da sempre sfugge alle normali regole del diritto del lavoro, e ci auguriamo possa diventare un modello per altri impianti simili".

Paolo Guidotti