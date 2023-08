Piscine e scuole a spese del Pnrr "Impegni presi e non revocabili"

di Manuela Plastina

Tra i finanziamenti a rischio nel paventato taglio dei fondi Pnrr ci sono anche tre opere fondamentali per Figline e Incisa: la nuova piscina comunale, le ex scuole Lambruschini e la media Leonardo Da Vinci. "Sono opere attese dalla cittadinanza e l’amministrazione si è già impegnata in modo notevole, rispettando le pressanti tempistiche previste – ricorda il sindaco Giulia Mugnai –. Opere per oltre 6 milioni di euro, oltre agli interrogativi sul tema della sanità".

Sul fronte piscina, i lavori per la struttura omologata Coni ai giardini dalla Chiesa sono già stati assegnati. Costerà 5,4 milioni di euro: oltre la metà (circa 3,3 milioni) sono da fondi Pnrr. Il cantiere delle ex scuole Lambruschini è al nastro di partenza: diventerà la casa della cultura con la nuova biblioteca, una sala polivalente e l’archivio post-unitario, oltre alla riqualificazione degli esterni e dei giardini. Si farà con 1,5 milioni di fondi Pnrr. La scuola media Leonardo Da Vinci, chiusa da maggio 2022 per adeguamento sismico, è in pieno di cantiere con l’obiettivo di riaprirla nel gennaio 2024 riportando nella loro sede originaria gli studenti in questi mesi ospiti di stanze e container dell’oratorio salesiano: qui si parla di 1,3 milioni Pnrr con cantiere in stadio avanzato.

"Andiamo avanti secondo programmazione – annuncia Mugnai – perché abbiamo regolari decreti ministeriali che ci assegnano le risorse e per rispettare i tempi perentori del Pnrr. In tutti e tre i casi, i progetti sono già affidati alle ditte, alcuni in corso: senza questi fondi, sarebbe un grave danno per le amministrazioni e i loro bilanci". È inaccettabile, dice il sindaco Mugnai, "anche perché non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale del Governo: viene meno il dettato costituzionale e la leale collaborazione tra istituzioni". Annuncia: "Aderiremo con convinzione a tutte le iniziative che Anci e Città Metropolitana vorranno prendere in tutte le sedi opportune".