Piscina senza più barriere Grazie all’elevatore del Cui

Un passo avanti verso la piena integrazione. E’ cominciato così, ieri pomeriggio, il progetto "Un tuffo anche per noi", alla Piscina delle Bagnese gestita dalla Virtus Buonconvento. Il progetto è della Fondazione "Ora con noi" ed è stato finanziato da Publiacqua. L’associazione "Cui, I ragazzi del sole" partecipa attivamente all’organizzazione delle attività e ha finanziato l’acquisto di un sollevatore per favorire l’accessibilità della piscina a cui viene donato. All’iniziativa, oltre alla presidente Cui, Patrizia Frilli, era presente anche l’assessore al Welfare di Scandicci, Andrea Franceschi. "Un tuffo anche per noi" offre alle persone con disabilità intellettiva la possibilità di frequentare un corso di nuoto in un contesto protetto e idoneo alle eventuali esigenze.

Nello specifico il progetto consiste in lezioni rivolte a piccoli gruppi di 56 persone. Le lezioni cercano il più possibile di basarsi sulle esigenze dei singoli partecipanti, in modo da partire dalle iniziali capacità individuali e porsi obiettivi raggiungibili. Questa tipologia di attività sportiva, già provata dal Cui negli anni passati, ha dimostrato di avere un impatto fortemente positivo sul benessere generale della persona con disabilità, sia sul piano fisico, migliorando la coordinazione, il tono muscolare e la forza fisica mentre, sia su quello psicologico, favorendo la socializzazione, l’autostima e il raggiungimento di nuovi piccoli obiettivi, aumentando il grado di autonomia. Il nuovo macchinario serve ad abbattere un’ulteriore barriera, in favore di chi ogni giorno deve affrontarne un bel po’ nella vita.