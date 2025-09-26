Piscina, manutenzione a rilento. A rischio un’altra stagione

Piscina, slitta la manutenzione, sarà un’altra estate di lavori? L’impianto delle Bagnese è rimasto chiuso questa estate tra le polemiche per il mancato utilizzo ‘ludico’ della vasca. Un presidio sociale venuto meno per chi non può permettersi le vacanze e cerca refrigerio estivo in città. La motivazione era che dovevano essere portati a termine importanti lavori di ristrutturazione tra cui sostituire delle piastrelle scheggiate e pericolose per chi cammina a piedi nudi oltre alla sistemazione del soffitto. Il controsoffitto è stato tolto, lasciata la lamiera, ma l’intervento non è stato terminato per delle difficoltà sopravvenute. Il caso è diventato politico. "Si rischia un’altra estate senza piscina – ha detto il consigliere di opposizione, Enrico Meriggi – in più l’associazione che gestisce la piscina pagherà molto di più di gas per il riscaldamento non essendoci soffitto coibentato, con probabili problemi anche di condensa. Nella follia di avere una piscina sola e malmessa vorrei chiedere conto di questo ennesimo problema su un bene pubblico così importante per la città e lo sport per tutti".

L’amministrazione fa sapere che il problema rilevato nel controsoffitto inevitabilmente renderà i lavori più estesi nel tempo. Attualmente sono state rifatte le porte d’emergenza, dice l’amministrazione, ed è in corso la sostituzione dei vetri degli infissi lungo il perimetro della vasca grande. Del controsoffitto resta la lamiera coibentata, i pannelli fonoassorbenti saranno sistemati in tempi ancora da indicare; probabilmente non in inverno con la stagione agonistica, i corsi, il nuoto libero in pieno svolgimento.