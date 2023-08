Piscina delle Bagnese Verso la riapertura

L’obiettivo è ripartire a settembre con i corsi e l’attività nella piscina delle Bagnese. Sono quasi al termine i lavori di manutenzione della piscina Remo Braschi. La chiusura estiva di questo mese d’agosto, seppur contestata dai cittadini alla ricerca di un po’ di refrigerio, è servita per mettere mano alla vasca con un intervento di rifacimento della pavimentazione del bordo a carico dei gestori dell’impianto.

Il comune ha dato un contributo di 40mila euro, deliberato con una decisione della giunta nella prima seduta di agosto. Prima della riapertura della piscina, fissata per il mese di settembre, saranno effettuati anche lavori di rinnovo nei locali docce e spogliatoi. Di certo non sono mancate le polemiche, come ogni anno, relative alla chiusura estiva della piscina.

E resta da capire soprattutto cosa ha intenzione di fare l’amministrazione per quanto riguarda il progetto di Grioli. La piscina, prevista tra le opere di urbanizzazione del Peep da trecento appartamenti non è stata mai realizzata, tanto che dopo una lunga battaglia legale la fideiussione da due milioni di euro per questo impianto mai costruito è entrata nelle casse del comune che dovrà utilizzare il denaro proprio per questo scopo.

Al momento però non solo non si è visto un progetto dedicato, ma non se ne è sentito neanche parlare, segno che questo impianto per ora rimane fuori dai radar del possibile.

Un peccato, visto che ogni estate la piccola piscina delle Bagnese chiude e lascia gli scandiccesi senza un tuffo o un po’ di refrigerio nei giorni più caldi. Sulla vicenda dell’impianto di Grioli, da anni c’è un vero e proprio confronto anche coi residenti della zona che chiedono una riqualificazione dell’area con funzioni di pregio, visto che tutto intorno sono capannoni, terreni incolti e strade della zona industriale che di notte si svuotano e vengono percorse a tutta velocità.

Nella piana scandiccese mancano impianti sportivi, servirebbe anche una riqualificazione vera del territorio. Poco lontano dalla piscina mai realizzata c’è il parco dei Pratoni, anche questo nato come opera di urbanizzazione (dei vicini magazzini Unicoop) ma mai veramente valorizzato dal comune, visto che anche adesso è incolto e senza una destinazione. Tornando alla piscina, l’unica in attività, con settembre ripartiranno le attività alla ‘Remo Braschi’: da ieri i gestori hanno già riaperto al pubblico la segreteria per informazioni e iscrizioni (via Cassioli 4).

Fabrizio Morviducci