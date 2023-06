Piscina delle Bagnese chiusa nel week-end, l’opposizione insorge

Piscina chiusa nei fine settimana d’estate, l’opposizione: "sempre la solita storia". "L’anno scorso – ha detto il consigliere Enrico Meriggi (misto di minoranza) – abbiamo dovuto contare le proteste dei cittadini che erano a casa nel periodo estivo e non avevano uno spazio dove poter passare al fresco il fine settimana. E ora siamo alle solite. Ma soprattutto non c’è verso di imporsi con i gestori, non c’è possibilità per noi consiglieri di avere queste persone a spiegare. Chiederò al presidente Batistini di organizzare una garanzia e controllo per avere un quadro, perché almeno di persona si venga a raccontare ai consiglieri comunali per quali motivi i cittadini di Scandicci non potranno usare la piscina il sabato e la domenica".

"Se la piscina è aperta di venerdì, perché non anche il sabato e la domenica? – Si domanda Meriggi – Se i lavori, sui quali vigileremo, cominciano a metà luglio, perché tutti i fine settimana utili non si lascia aperto l’impianto per chi vuole?".

La nuova società che ha preso in carico la piscina delle Bagnese, secondo l’assessore allo sport Ivana Palomba, ha concordato un piano di interventi per arrivare alla sostituzione dell’intera pavimentazione della vasca grande; saranno aggiornati anche gli spogliatoi con nuove docce, asciugacapelli e impiantistica.

Poi c’è il problema della vasca esterna, praticamente inutilizzabile. Ma su questo ancora non si vede la luce.

F.M.