Piove in classe, le lezioni traslocano. Ancora problemi per le infiltrazioni

Piove all’interno di un’aula della scuola di Rimaggio. Nonostante i lavori di sistemazione del tetto durante i giorni di chiusura per le vacanze natalizie proprio per porre rimedio ai problemi di infiltrazione, le piogge di pochi giorni fa sono arrivate fino ai banchi delle elementari. Interessata in particolare l’aula che ospita la 1° A. A segnalare il problema sono stati sia gli insegnanti che il personale non docente, ma anche le famiglie. I bambini ieri mattina hanno fatto lezione regolarmente, ma accolti nella stanza che ospita la biblioteca scolastica dove dovranno restare ancora per qualche giorno. Un modo, spiegano dal Comune, per continuare a garantire il normale svolgimento delle lezioni senza interruzioni né umidità e in sicurezza, finché il problema sarà risolto. Entro oggi l’intervento sul tetto dovrebbe essere concluso del tutto; poi saranno eseguite delle prove di tenuta dell’acqua per infine passare all’imbiancatura dell’aula prima del rientro dei bambini in aula nel giro di pochi giorni.

Ieri pomeriggio l’assessore Francesco Conti è andato nella scuola a parlare coi genitori dei bimbi della classe per spiegare i prossimi interventi sulla scuola, una delle più vecchie del patrimonio di edilizia scolastica del Comune. Le criticità della struttura, ha sottolineato Conti, "sono note e richiedono una manutenzione costante. Stiamo portando avanti importanti investimenti per interventi straordinari per migliorarne le criticità e renderla più accogliente, oltre al lavoro che stiamo svolgendo sui nuovi plessi".