Pioggia e freddo Stop Rievocazione

di Manuela Plastina

Il maltempo si è abbattuto sulla Rievocazione storica di Grassina. La pioggia del pomeriggio ha costretto l’organizzazione ad annullare tutto il lavoro portato avanti da mesi da un vasto numero di volontari impegnati per mettere in scena corteo e rappresentazione della passione e morte di Cristo, nell’anno del ritorno alla ‘normalità’. La notizia ufficiale è arrivata a un’ora dal via del corteo storico. "Con grande dispiacere – spiegano gli organizzatori del CAT– siamo costretto a rimandare la rievocazione storica. Il maltempo e le condizioni della collina dopo la pioggia non permettono di fare la manifestazione in sicurezza e la sicurezza è comunque, da sempre, la nostra priorità".

La delusione è tanta e palpabile per le vie di Grassina, dove i negozianti hanno addobbato le loro vetrine a tema in attesa di turisti e cittadini. Niente: la pioggia è stata più forte della caparbietà dei grassinesi. Non tutto è perduto: "Lunedì alle ore 21,30 alla collina andrà in scena, comunque, la manifestazione e i biglietti acquistati rimangono validi" annuncia il Cat. Le scene dunque sulla collina di Bubè, che per l’occasione diventa un piccolo Golgota si faranno, inclusa la novità della rappresentazione della Deposizione del Caravaggio. Non ci sarà invece il corteo storico. Chi ha acquistato il biglietto per il solo corteo, potrà convertirlo con 5 euro in più per assistere alle scene.