Pinocchio torna sul palco. In mostra gli abiti di scena

Una mostra di abiti di scena e un pomeriggio di confronto per anticipare ‘Pinocchio. Storia di un burattino’, in programma sabato 20 gennaio (ore 16.30) al teatro Verdi di Firenze.

Si tratta della nuova opera italiana composta nel 2020 dal compositore e regista lirico Aldo Tarabella, già autore di titoli musicali di successo dedicati alla commedia dell’arte, al mondo circense e alla satira.

In questo "Pinocchio", che ha debuttato nel 2021 al Teatro del Giglio di Lucca, si ritrovano le tipiche contaminazioni di Tarabella fra teatro, prosa e danza. E proprio all’insegna della contaminazione è stata anche la serata di presentazione dei costumi dell’opera (già oggetto di varie esposizioni visitate da circa 4mila persone), organizzata giovedì nel foyer del Verdi.

Un’occasione per parlare del progetto Pinocchio Ort con gli enti sostenitori, tra cui Ort (Orchestra della Toscana), Fondazione Collodi e Teatro del Giglio di Lucca. I partecipanti hanno potuto ammirare la mostra ‘Il Paese dei Balocchi’, a cura della Sartoria Teatrale Nanina di Lucca, ma anche ascoltare gli interventi di Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi; Loredana Lignola, membro del comitato tecnico scientifico della Fondazione; Giorgio Lazzerini, presidente del Teatro del Giglio; Cataldo Russo, direttore artistico del Giglio; Giulia Mariani, presidente di Nanini e dello stesso Tarabella. Infine, le esibizioni di cantanti e musicisti.

Lo spettacolo (libretto di Valerio Valoriani, scene e costumi di Enrico Musenich, elaborazioni video di Emiliana Paoli) andrà quindi in scena il 20 gennaio in un’edizione nuova e interattiva, preceduta da tre date per le scuole (17, 18 e 19 gennaio, in doppia recita) con una particolarità: saranno proprio i ragazzi a esibirsi nel coro, dopo aver provato in classe grazie a un tutorial virtuale.

Cantanti: Eleonora Boaretto, Clemente Antonio Daliotti Piero Terranova, Antonia Fino, Consuelo Gilardoni, Andrea Deluca, Chiara Prucher. L’Orchestra della Toscana sarà diretta da Jacopo Rivani.

L’iniziativa fa parte degli appuntamenti organizzati dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi per il 140esimo anniversario della pubblicazione de "Le avventure di Pinocchio", con la media partnership di Qn, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino.

Lisa Ciardi