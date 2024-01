Pinocchio, bello e impossibile. Al Verdi il burattino più famoso

Torna al Teatro Verdi la storia del burattino più famoso del mondo. Pinocchio, opera in un atto del compositore e regista Aldo Tarabella, che l’Orchestra della Toscana allestisce in collaborazione con Teatro del Giglio di Lucca, Fondazione Collodi e La Nazione in occasione del 140esimo anniversario dalla prima stampa del libro di Carlo Collodi, arriva per la prima volta a Firenze. Sul palcoscenico i cantanti-attori e in sala un pubblico di giovanissimi che interagisce e diventa protagonista. Tre giorni di recite mattutine per le scuole, da oggi al 19 gennaio e una per il pubblico, sabato 20 alle 16.30.

Aldo Tarabella ci racconta com’è nata la sua creazione. Confrontarsi con un titolo e un personaggio così famosi non dev’essere stato facile…

"Per me è stato un grande stimolo. L’idea è nata nel 2017, quando mi trovavo in Corea del Sud ed ho ricevuto una commissione. Nella città portuale di Sokcho, a 150 chilometri da Seoul è sorto un grande parco dedicato a Pinocchio, collegato al nostro di Collodi. La realizzazione del progetto è stata rallentata dalla pandemia ma aspettiamo l’inaugurazione da un momento all’altro. Tradotta in coreano l’opera andrà in scena sistematicamente ogni weekend; nel frattempo la partitura è stata rappresentata nel 2022 a Lucca, Ravenna e Rovigo. La mia esperienza deve molto al mondo dell’infanzia e dei fumetti. Il mio debutto come compositore è avvenuto all’interno della famiglia Tofano. Studiavo in conservatorio e Gilberto, il figlio di Sergio Tofano stava cercando un volontario per riordinare la musica delle sei commedie dedicate al Signor Bonaventura. Mi sono proposto e ho trovato un patrimonio meraviglioso. La musica de ’L’isola dei pappagalli’ è di Nino Rota. Poi ho avuto occasione di lavorare con Altan, abbiamo realizzato diverse produzioni e a un certo punto sono anche diventato uno dei suoi personaggi: il merlo Aldo che canta su un albero a Pippo pettirosso. Quindi Pinocchio, bello e impossibile, mi stava a pennello".

Chi sono i suoi collaboratori? "Il libretto è l’ultima fatica di Valerio Valoriani: ci ha lavorato fino all’ultimo giorno di vita. Era un collodiano pazzesco. Avevamo già collaborato con ’Arlecchino’ e ’Il servo padrone’".

Chi meglio di lei poteva avvicinarsi a Pinocchio?

"La messinscena fiorentina è stata modificata rispetto all’originale. Pinocchio è un ‘diverso’ perciò l’ho inserito in uno spazio di diversità com’è quello del circo. La scenografia è stata sostituita da Enrico Musenich con la proiezione su uno schermo di una serie di tavole animate con cui interagiscono i cantanti. Il coro di voci bianche è stato rimpiazzato dall’intervento diretto del pubblico: abbiamo preparato un tutorial che insegna a recitare i commenti retorici del libro sotto la guida del Grillo Parlante. Il nostro giovane ed eccellente direttore d’orchestra è Jacopo Rivani. I cantanti sono straordinari ed eclettici: Eleonora Boaretto è un Pinocchio strepitoso. Insieme a lei nelle parti principali stanno Clemente Antonio Daliotti, Pietro Terranova, Andrea de Luca e gli altri". Com’è possibile conciliare l’attività di compositore e quella di regista?

"É così da sempre. Mentre studiavo composizione lavoravo nell’ambito del teatro. A questo punto della mia carriera mi preme curare il rapporto con le nuove generazioni. Il mio linguaggio è atonale, dunque complesso, ma comunicativo, non autoreferenziale. Pinocchio è molto distante dalla lirica tradizionale: dentro ci sono citazioni di musica circense, c’è il rap, tutto quanto aiuta una comprensione immediata e partecipe. Ed io confido molto nel meraviglioso popolo dei ragazzi".