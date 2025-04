Pino Daniele e l’intimo ’Nero a metà’. Tributo alla sua musica eterna

FIRENZELa musica di Pino Daniele continua a vivere e a respirare attraverso “Nero a Metà Experience”, un concerto unico che si propone di celebrare l’immortale eredità dell’artista napoletano.

L’appuntamento è per il 3 maggio al Teatro Puccini alle 21, per uno spettacolo che non è solo un tributo, ma un ponte dinamico che collega armoniosamente il passato al presente.

“Nero a metà Experience” è più è un incontro intimo con l’anima della musica di Pino Daniele, eseguita da coloro che lo hanno conosciuto e accompagnato nel suo percorso artistico.

Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo, collaboratori storici e parte integrante del suono unico che ha caratterizzato la carriera di Daniele, saranno al centro di questo progetto emozionante.

Attraverso di loro, l’essenza delle canzoni di Daniele – con un focus particolare sull’iconico album “Nero a metà” – sarà rivisitata e arricchita da nuove interpretazioni.

L’obiettivo di “Nero a metà Experience” va oltre il ricordo di un artista scomparso prematuramente; mira a mantenere viva la sua visione artistica, permettendo alla sua musica di evolversi e di continuare a toccare le corde dell’anima di ascoltatori vecchi e nuovi. Ogni performance diventa un dialogo tra le generazioni.

L’evento vede la partecipazione di musicisti e cantanti di alto profilo, selezionati per la loro capacità di interpretare lo spirito delle opere di Daniele, garantendo al contempo una freschezza e un’intensità emotiva che promettono di rendere ogni concerto un’esperienza indimenticabile.

“Nero a metà Experience” è quindi un invito aperto a tutti coloro che desiderano celebrare la vita e l’arte di Pino Daniele, con l’opportunità per ascoltare dal vivo la musica di uno degli artisti più influenti e amati della scena musicale italiana, la cui opera continua a influenzare e ispirare.

Domani intanto, sempre al Puccini, spazio ai più piccoli con lo spettacolo “Il Gatto con gli stivali“. Dalla fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante con una fantastica e inaspettata storia d’amore. È, in effetti, una storia un po’ strana. Però i personaggi della fiaba ci sono tutti: il figlio del mugnaio che diventerà il Marchese di Carabas, il gatto, la principessa, il re, l’orco e tutti gli abitanti del reame.

Olga Mugnaini