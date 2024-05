’Pinguini’ al Mandela e i viola al Franchi. Attivato un piano speciale per il traffico

Domani giornata da bollino nero per chi vive in zona di Campo Marte. Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari (nella foto) alle 21 al Mandela Forum si svolgerà in concomitanza della partita Fiorentina-Bruges di Conference League. Vista la prossimità dello stadio Franchi al palazzetto e l’alto afflusso di pubblico, è stato quindi predisposto un piano speciale di collegamenti da e per l’area di Campo di Marte. Si potrà accedere al Mandela Forum sia dall’ingresso principale di piazza Berlinguer (lato viale Fanti accanto alla Misericordia San Pietro Martire), sia dall’ingresso di viale Malta 8. Una squadra di steward assisterà il pubblico agli ingressi della struttura, si spiega in una nota nella quale si precisa che in occasione della partita, gran parte della zona sarà pedonalizzata e si sconsiglia vivamente di addentrarsi nell’area con mezzi privati. Per chi viene in auto, in particolare da fuori Firenze, la soluzione raccomandata è parcheggiare nell’area di sosta adiacente alla stazione ferroviaria di Rovezzano in via della Chimera, vicino all’uscita autostradale A1 Firenze Sud e utilizzare il treno per raggiungere il Mandela Forum. Al termine dello spettacolo sarà disponibile un treno speciale dalla stazione di Campo Marte a Rovezzano con partenza alle 00:30. La partita tra Fiorentina e Bruges, è stato invece oggetto di esame nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il prefetto, Francesca Ferrandino, ha adottato un provvedimento che prevede, dalle ore 7 di domani alla stessa ora di venerdì il divieto della vendita per asporto in forma fissa e ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine e del consumo di bevande alcooliche di qualunque gradazione al di fuori degli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita in centro a Firenze, e il divieto di detenzione dentro e nell’immediato esterno il principale impianto calcistico fiorentino di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti. Inoltre la prefettura di Firenze fa sapere come alla luce delle recenti tensioni internazionali, pur non rilevando al momento possibili situazioni di rischio, saranno definiti in sede di tavolo tecnico presso la questura e d’intesa con il comandante provinciali dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, mirati servizi finalizzati a garantire il sereno svolgimento della competizione calcistica.