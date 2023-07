Ping pong sul Padovani I dubbi della Fiorentina che chiede informazioni E vorrebbe stare al Franchi

di Angelo Giorgetti

Il problema per la Fiorentina è sempre lo stesso e si riassume in quattro parole: mancanza di informazioni certe. Tra il club di Commisso e Palazzo Vecchio la partita di ping pong sullo stadio – con tutte le derivazioni edilizie nate nel tempo – sta per compiere tre anni e i sentimenti sfilacciati sono sempre più evidenti.

Gli sviluppi delle ultime ore raccontano gli ulteriori dubbi viola verso il possibile trasloco nella ‘casa temporanea’ del Padovani dal campionato 202425, ma soprattutto la richiesta, ancora più pressante, di avere informazioni specifiche sui dettagli dell’operazione (per ora a Commisso è stato presentato solo un rendering).

Non esiste un ‘no’ definitivo all’ipotesi Padovani, ma sono evidenti la difficoltà e la preoccupazione per l’assenza di materiale compiuto da esaminare per ogni tipo di valutazione successiva.

La zona grigia lascia spazio a molte interpretazioni, anche se c’è una certezza: la volontà della Fiorentina è quella di restare al Franchi anche durante gli interventi di ristrutturazione.

E’ evidente che in questo caso i lavori dovrebbero essere modulati in modo da lasciare la disponibiltà di alcuni settori per la presenza del pubblico, è altrettanto chiaro che su questo argomento i dirigenti viola vorrebbero essere coinvolti attraverso un confronto che in questo momento è impossibile per mancanza di chiarezza sulle dimensioni dei lavori (e attualmente di fondi per realizzarli secondo il progetto che ha vinto il bando).

Nella testa del governatore toscano Eugenio Giani c’è la priorità di realizzare con i circa 140 milioni al momento disponibili una parte del progetto vincitore, partendo dalla copertura e arrivando ai servizi interni, tra ristoranti, bar, bagni e palestre e su questo progetto escutivo formulare il bando di gara.

Ma ancora c’è il grande capitolo, tuttora aperto, con il governo, tra ricorso al Tar che il Comune potrebbe ritirare se qualcosa dovesse muoversi dalle parti del governo. Al momento l’interlocutore resta il ministro Raffaele Fitto. Una partita complessa, ma da giocare.

"Proprio tre anni fa il presidente della Fiorentina firmava un’opzione di acquisto per i 36 ettari di terreni nel Comune di Campi Bisenzio e adesso potevamo avere uno stadio nuovo", esprime il suo rammarico Gabriele Toccafondi, esponente di Italia viva, sulla sua pagina facebook.

Il capitolo Padovani viene di conseguenza. E mentre la Fiorentina continua a ribadire la propria chiusura assoluta verso la possibilità di contribuire alle spese per una soluzione-tampone che proprio non la interessa – fra l’altro avendo il Viola Park campi e strutture in abbondanza per soddisfare le esigenze sportive della società – il giudizio sul trasloco resta sospeso perché mancano non solo i dettagli, me anche le informazioni determinanti per programmare un futuro che non sia nel Franchi. Ristrutturato come e dove si vedrà, o forse no, vista la complessità delle situazioni che avvolgono e per ora frenano la dimensione completa del restyling. La Fiorentina aspetta e ribadisce il concetto che più la preoccupa: l’assenza di informazioni certe.

Palazzo Vecchio non aggiunge parole sul Padovani. Anche se era stato il patron Commisso, nella sua ultima conferenza stampa, a svelare che Comune e Fiorentina stavano lavorando a quella ipotesi, che era stata salutata positivamente. L’interlocuzione tra il sindaco Dario Nardella e il direttore generale viola Joe Barone va avanti ed è fitta.