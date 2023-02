Piero Tozzi, il candidato conteso Gli aspiranti sindaci se lo ’litigano’

La diatriba tra Antonio Montelatici e Paolo Gandola accende la campagna elettorale in vista delle amministrative. Il consigliere comunale di Firenze e l’ex consigliere comunale di Campi sono candidati alla poltrona di sindaco: il primo è sostenuto dalla civica "Campi domani" e da Fratelli d’Italia, il secondo è leader della civica "Impegno Vero".

E proprio in queste ore si stanno ‘litigando’ i candidati delle rispettive liste con Gandola che annuncia l’ingresso in "Impegno Vero" di Piero Tozzi, medico e segretario provinciale di Firenze del Meda (Movimento Europeo Diversamente Abili). Solo pochi giorni fa Tozzi dichiarava in una nota a firma "Campi Domani": "Sostengo la candidatura di Montelatici a sindaco di Campi. Conosco Montelatici e so che tiene molto alle politiche della sanità, dei servizi sociali e in particolare della disabilità. Sono convinto che si impegnerebbe concretamente su queste tematiche, data anche la sua provenienza dal mondo del volontariato". Oggi invece Tozzi, in una nota a firma "Impegno Vero" dice: "Ho avuto modo di incontrare Gandola proprio in questi giorni, ho compreso il suo progetto civico e ho apprezzato le sue proposte programmatiche per il rilancio della città. Nei suoi anni di consigliere comunale ha lungamente difeso il medico a bordo delle ambulanze e tutelato il servizio di guardia medica anche raccogliendo centinaia di firme. Per questo ho scelto convintamente di sostenerlo aderendo ad Impegno Vero". Contestualmente "Campi Domani", sempre a mezzo stampa, dichiara "Tozzi non ha mai fatto parte della nostra lista civica. La sua adesione a ‘Impegno Vero’ è positiva per la coalizione" dove per coalizione si dà per scontato quella del centrodestra unito per Montelatici candidato sindaco. Ma al momento questa unione, che potrebbe portare per la prima volta il centrodestra alla vittoria, non c’è: Fratelli d’Italia sostiene Montelatici, Forza Italia Gandola mentre la Lega ancora non si è espressa.

Barbara Berti