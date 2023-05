Pelù rock a Sollicciano, concerto per i detenuti: "Siete molto di più di quello che credete"

Firenze, 13 maggio 2023 – “Si sente un po’ Johnny Cash?" . Alla domanda, Piero Pelù, prima molto schivo, si lascia andare a un sorriso. Cash, star della musica country, nel 1968 suonò per i detenuti della Folsom State Prison, carcere californiano di massima sicurezza, e registrò uno degli album live più famosi della storia: “Johnny Cash at Folsom Prison”. "Se mi sento Johnny? Da morire" risponde, con occhi brillanti. Ieri mattina, Piero Pelù, camicia sbottonata e occhiali da sole, si è esibito al carcere di Sollicciano. Lo spettacolo è stato voluto dalla direttrice della struttura, Antonella Tuoni, nell’ambito del progetto "I Care", per incentivare la cultura nei penitenziari. Reduce dal Concertone del Primo Maggio, in cui ha sfoggiato una maglietta con la faccia di Mattarella in versione punk, che ha riscosso tanta simpatia anche al Quirinale, Pelù ha portato a Sollicciano tutta la sua grinta.

"Ho già suonato a Rebibbia , a Nisida...in carcere le mie canzoni hanno un senso diverso" riflette il cantante, mentre dal pubblico, i detenuti di Sollicciano gridano: "Piero, sono qui!". "Quando canto versi come “tu lotti contro il vuoto, scusa se è poco” e davanti vedo gli occhi di questi uomini e di queste donne, la mia musica assume un significato più profondo".

I detenuti battono le mani al tempo della chitarra elettrica e della voce vibrante della rockstar. Ad un certo punto, una ragazza, i capelli nero corvino e un lucchetto tatuato sul magrissimo braccio sinistro, inizia a ballare al ritmo di "Regina di Cuori". Pelù è un animale da palcoscenico: nonostante la situazione particolare, non rinuncia ai suoi colpi di testa e si diverte, veramente. "Quando canto “Regina di Cuori”, voglio che saltino tutti!" e prende per mano la direttrice, facendola correre per tutto il piccolo teatro del penitenziario. Ridendo, torna sul palco e si aggiusta il pizzetto. "La prossima canzone, la dedico a voi, ragazzi di Sollicciano. Per ricordarvi che siete molto di più di ciò che credete". Quindi, intona le note del suo successo sanremese, “Gigante“, e si getta tra le braccia del pubblico.

Una donna anziana, dai pochi capelli rosso fuoco, cerca di avvicinarsi alle prime file per toccare Pelù, ma avanza troppo e una poliziotta la ferma. "Ma cosa ho fatto di male?" protesta la donna e, forse in quel momento, tutti si rendono conto di non essere ad un concerto, ma in carcere. "Siamo felici che Piero sia venuto- dicono Adrian e Farrag, due giovani detenuti - ma qui le condizioni sono difficilissime. Molte cose non funzionano. Spesso nelle celle non ci sono i materassi e mancano i farmaci per curarci". Pelù, mentre abbraccia l’orsetto regalatogli dai carcerati, riflette sulle parole di Adrian e Farrag.

"Entro nelle carceri - dice - per portare allegria, ma la situazione penitenziaria italiana è critica. In una cella, sono stipate il doppio delle persone che dovrebbero starci e i detenuti, quando escono, sono peggio di quando sono entrati. Ci dovrebbero essere, nelle case circondariali, più attività didattiche e formative, per far capire che c’è una vita là fuori. Spero che i fondi del Pnrr risolvano questa condizione". Poi sorride: "Dal carcere si può rinascere. Ho conosciuto molti ragazzi a Nisida, alcuni con delle storie tragiche e delle famiglie disastrate. Però hanno lottato per la loro vita e, oggi, fanno i mestieri più diversi, dal muratore al parrucchiere. Uno è diventato un bravissimo pizzaiolo". Un segnale di speranza per tutti.

Benedetta Macchini