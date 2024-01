Piero Angela tra spazio e futuro

Morandi

L’ultima emissione italiana dell’anno 2023 appartiene alla serie tematica "Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" con quattro francobolli dedicati a "Lo Spazio e il Futuro" stampati in un bel foglietto dove in basso a sinistra per la prima volta viene impresso il logo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Nei francobolli disponibili dal 16 Dicembre 2023 tutti con vlore B Zona 3 corrispondente a 3,20 euro sono raffigurati rispettivamente la terra con i satelliti Cosmo-SkyMed in orbita per documentare i programmi spaziali italiani più rappresentativi; un ritratto di Piero Angela famoso giornalista italiano specializzato in campo scientifico, un richiamo all’Asi –Agenzia Spaziale Italiana nata nel 1988 con il compito di preparare e attuare la politica spaziale del nostro Paese in accordo con il Governo – e infine un astronauta italiano riconoscibile dalla bandiera tricolore che compare sulla tuta spaziale. Con il francobollo dedicato a Piero Angela ( 1928-2022) si ricorda un personaggio televisivo di primissimo piano che iniziò a lavorare come cronista del giornale-radio a Torino nel 1952 per poi essere inviato dalla RAI a Parigi nel 1955 dove continuò la tua attività per il Telegiornale iniziando un cammino giornalistico e scientifico incredibile che lo ha visto protagonista, autore e ideatore di numerosi programmi televisivi dedicati alla scienza, alla storia e all’economia tra i quali Quark e Super Quark.