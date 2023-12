"Pierino e il Lupo": Magia e Risate al Teatro Verdi di Firenze

Per la rassegna "Tutti al Teatro Verdi", dedicata ai bambini e alle loro famiglie, oggi (ore 16,30) al Verdi di Firenze è in programma "Pierino e il Lupo": il teatro sarà invaso dalla magia e dalle risate grazie allo spettacolo di Bustric, al secolo Sergio Bini, artista poliedrico e amato dai più piccoli (e non solo) per il suo modo unico di fare show. "Pierino e il Lupo" di Sergej Prokof’ev, è una favola musicale che affascina da generazioni. Pierino, un giovane coraggioso, si trova ad affrontare il temibile lupo che minaccia il suo villaggio. Ogni personaggio è rappresentato da un diverso strumento musicale, dando vita a una sinfonia di suoni che racconta la storia in modo emozionante. In questa versione Bustric, coadiuvato dall’Orchestra della Toscana diretta da Carlomoreno Volpini, impreziosirà lo spettacolo con giochi di prestigio, numeri da mimo e altri pezzi forti del suo variegato repertorio.