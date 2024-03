Pieraccioni buono come l’olio

Assegnato all’attore fiorentino Leonardo Pieraccioni il premio "Massimo Pasquini. Personaggio dell’Olio dell’anno": a decretarlo è il premio Magnifico, riconoscimento per valorizzare il lavoro dei produttori di extra qualità olearia europei e mettere in evidenza i migliori oli pronti per chef, buyer, foodies e consumatori. Il premio all’attore è "per la sua straordinaria capacità comunicativa benefica, piacevole e vibrante, proprio come le emozioni che sa far scaturire un grande olio".

La XII edizione del premio domani sul palco del Circolo Teatro del Sale. Il riconoscimento ai nuovi Ambasciatori dell’Olio, che hanno rappresentato e divulgato i principi fondanti dell’olio di extra qualità, consegnato al delegato Simone Martini, in rappresentanza di Fondazione Ant, per l’attività di divulgazione delle proprietà nutraceutiche dell’olio nelle diete per i pazienti assistiti a casa. Il Magnifico ha due nuove ambasciatrici: Svitlana Shchegrykovych, responsabile delle importazioni in Ucraina di Fozzy Group e Paola Mencarelli, direttore artistico di Florence Cocktail Week. Il premio "Produttore Eroico" dedicato allo chef Fabio Picchi, va a Valeria Bruni Giordani di Fattoria il Palazzo a Bruscoli.