Pier Narciso Masi in Recital Pianistico al Salone Brunelleschi di Firenze

Stasera (ore 21), nel Salone Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti (piazza Santissima Annunziata), per l’Imoc Festival è in programma il recital pianistico di Pier Narciso Masi. Considerato uno dei massimi esponenti della musica da camera con pianoforte, Masi ha al suo attivo innumerevoli esecuzioni pubbliche, dal duo al sestetto, in collaborazione con i più prestigiosi nomi del concertismo tra cui Uto Ughi, Franco Rossi, Pina Carmirelli, Mario Ancillotti, Cristiano Rossi. Con la sua predilezione per i compositori classici, Masi si esibirà in un concerto su musiche di Mozart, Beethoven, Debussy, Brahms e Bartók.