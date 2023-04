Pienone nei musei e a Boboli

Boom di visitatori nei musei e nei luoghi della cultura statali a Pasqua e Pasquetta. Il ministero della Cultura diffonde i primi dati disponibili. "In questi due giorni di festa – commenta il ministro, Gennaro Sangiuliano – ho personalmente parlato al telefono con molti direttori di musei e parchi archeologici, si confermano numeri notevoli che confortano il nostro lavoro. Siamo impegnati a spendere rapidamente e bene le risorse del Pnrr e altri stanziamenti per guadagnare in efficienza e qualità dei servizi. I musei e i parchi archeologici sono la geografia della nazione, memoria storica del popolo italiano. Visitarli consente a ciascuno di noi di arricchirsi".

I primi dati provvisori pervenutio per il giorno di Pasqua contano complessivamente 11.287 presenze alle Gallerie degli Uffici, 7.223 alla Galleria dell’Accademia e 7.314 visitatori al Giardino di Boboli. Nel giorno di Pasquetta 7.921 alle Gallerie degli Uffizi, 3.969 alla Galleria dell’Accademia, 1.300 ai Musei del Bargello - Cappelle Medicee e 10.172 visitatori al Giardino di Boboli.