"Piccoli gesti, grandi crimini". Ridotto del 43% l’abbandono dei mozziconi di sigaretta

Presentati i risultati della campagna "Piccoli gesti, grandi crimini", realizzata da Marevivo in collaborazione con Bat Italia e con Ministero dell’Ambiente per contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono di mozziconi e piccoli rifiuti nell’ambiente. Per l’edizione 2023 la campagna, che ha coinvolto Firenze come seconda tappa (oltre a Milano, Napoli e Trieste), si è sviluppata con attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sul littering e un monitoraggio dei dati satellitari e altre fonti, interpretati con sistemi di intelligenza artificiale utile non solo a misurare l’efficacia di queste attività ma anche a fornire all’Amministrazione locale dati per gestire in modo più efficiente il fenomeno. A questo si è aggiunta un’indagine sulla sensibilità ambientale dei fiorentini e sulle principali cause del littering. La campagna ha portato a una riduzione media del 59% del littering da mozzicone nell’ambiente e, in particolare, -43% a Firenze. I cittadini si sono dimostrati sensibili alle tematiche ambientali: il 53,8% si dice favorevole all’utilizzo dei posaceneri tascabili e il 49,6% lo metterebbe come obbligo di legge.