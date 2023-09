Piccoli ciclisti a Donnini, Reggello: tre titoli dedicati ad atleti locali

Oggi a Donnini c’è la corsa ciclistica Juniores: per le strade della frazione i giovani campioni delle due ruote si sfidano per poter vari titoli: la gara infatti è valida sia come XXI Memorial "Paolo Batignani", ma anche come Memorial "Natalino Crini" numero 26 e dodicesima edizione del Memorial "Pierino lo sportivo", tutti dedicati ad atleti locali. La partenza per i partecipanti è alle ore 14.