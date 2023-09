Piccoli archeologi al Museo Gonfienti

Al Museo Archeologico di Gonfienti ripartono le attività per i più piccoli. Domani alle 16,30 è previsto il laboratorio “Un mercoledì da archeologo“: dopo una breve introduzione, i piccoli partecipanti, muniti degli strumenti dell’archeologo, si

cimenteranno in uno scavo archeologico simulato, alla scoperta dei tesori nascosti nella terra. L’attività è rivolta ai bambini dagli otto ai 12 anni. Il prossimo evento sarà il 17 settembre (ore 16): “Crea un’opera d’arte con le tessere del mosaico“ per la fascia d’età 5-11 anni. Per prenotazioni e info: 055.8959701 o [email protected]