"Picchiati dall’addetto alla sicurezza" Due clienti del pub all’ospedale Arriva la polizia: indagini in corso

Ancora violenza e tensione intorno al pub Atlantic di piazza del Mercato Centrale, locale già oggetto di provvedimento del questore Maurizio Auriemma. Intorno alle 3 di venerdì notte, le volanti sono intervenute per un alterco che ha visto coinvolto da una parte un addetto alla sicurezza del locale e dall’altra due cittadini cinesi di 25 anni.

Secondo quanto ricostruito, ascoltando i protagonisti della vicenda, l’alterco sarebbe cominciato a seguito dell’allontanamento dei giovani asiatici dall’esercizio pubblico. A detta di quest’ultimi, l’invito ad andarsene si sarebbe concretizzato in una aggressione; per la controparte, invece, i due sarebbero stati accompagnati fuori in quanto già responsabili di una pregressa lite avvenuta all’interno dell’Atlantic. I due cinesi sono stati soccorsi in ospedale. Proseguono gli accertamenti da parte della polizia.