Botte e lesioni alla moglie segregata dentro casa, arrestato in flagranza dai carabinieri. I fatti risalgono alle notte tra venerdì e sabato. In manette è finito un cittadino di origini cinesi di 60 anni. Deve rispondere di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, violenza privata.

Una storia che è covata forse per mesi, nel silenzio della loro casa. “Facilitate“ dalla distanza culturale, le angherie nei confronti della donna, 48 anni, sarebbero andate avanti da molto tempo. Ma l’altra notte, allarmati per quello che sentivano, i vicini di casa hanno dato l’allarme ai carabinieri.

Le urla e i lamenti di cui parlava la gente di quella strada scandiccese, hanno trovato conferma. Nella casa, i militari, coordinati dal pm Antonino Nastasi, hanno trovato una situazione aberrante. Alla donna, secondo quanto ricostruito, era stata tolta anche la disponibilità del telefono, con il quale avrebbe potuto chiedere aiuto. Dopo l’intervento dei carabinieri di Scandicci, la donna è stata trasportata in ospedale. Ora sarà accudita in una struttura protetta. Il marito dovrà comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida.