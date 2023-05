Picchia la madre Ventenne arrestato

Avere vent’anni ed essere un incubo per la propria famiglia. La madre in particolare, che di anni ne ha una cinquantina. Continue le richieste di soldi alla donna, da parte del ragazzo, per andare poi a comprare erba e fumo. Forse anche alcol. Lei prova a negarglieli e succede il finimondo. Da un anno subisce minacce e percosse. L’altra notte poco dopo la mezzanotte la polizia è dovuta intervenire in un appartamento in zona Isolotto abitato dalla signora e dal figlio e alla fine, riportata un po’ di calma, ha arrestato il giovane per maltrattamenti nei confronti della madre. Al rifiuto di lei di consegnare 10 euro, il figlio l’avrebbe aggredita, danneggiando anche la porta della camera dove la vittima si era rifugiata chiudendo a chiave. La malcapitata è stata costretta a difendersi con una bottigliata in testa al ragazzo, poi è riuscita a scappare dall’appartamento e ha dato l’allarme. Entrambi hanno lievi prognosi. Il giovane è finito a Sollicciano in attesa della convalida del suo arresto