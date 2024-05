Picchia la compagna nel parcheggio. Poi le sequestra l’auto: arrestato

di Nicola Di Renzone

È un brutto episodio quello accaduto nella tarda serata di venerdì tra le 22 e le 23, a Borgo San Lorenzo, nel parcheggio del supermercato Coop. I carabinieri, infatti, sono dovuti intervenire per bloccare un uomo che, nel corso di una discussione con la compagna, l’aveva colpita al volto, sottraendole anche le chiavi dell’auto per evitare che si allontanasse e accanendosi poi contro la vettura, danneggiandola con dei pugni. I due, entrambi italiani, lui 50enne e lei 51enne, avevano in passato avuto una relazione, pare piuttosto tormentata, ma non è ben chiaro in quali rapporti fossero al momento dei fatti, e se abitassero ancora insieme.

Spiegano i carabinieri che lui, pluripregiudicato campano ben noto alle forze dell’ordine, è di fatto senza fissa dimora, mentre lei abita in Mugello, dove i due avrebbero vissuto in passato.

Per motivi che non sappiamo, la discussione è però degenerata e lui, come detto, l’ha colpita e ha danneggiato la sua auto. Non solo, di fronte alla richiesta di smetterla, che altrimenti avrebbe contattato il 112, l’uomo le ha sottratto anche la borsa, che conteneva il cellulare.

Per fortuna, nonostante la tarda ora, in zona si trovavano alcuni passanti, che si sono resi conto che qualcosa non andava. Quelle due persone che stavano litigando in maniera violenta e la donna che tentava di scappare non sono per fortuna passate inosservate, e questi cittadini hanno deciso di non voltarsi dall’altra parte. Hanno invece chiamato il numero di emergenza 112, consentendo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

L’uomo è stato così arrestato per i reati di violenza privata, lesioni personali e danneggiamento. Custodito inizialmente presso le camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, è stato poi giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Firenze che ha convalidato l’arresto ed applicato la misura dell’obbligo di dimora nella Provincia di Firenze. La sera stessa, intanto, i sanitari dell’ospedale di Borgo San Lorenzo avevano invece dato assistenza e curato la donna. Rimane lo sconcerto per una brutta storia, ancora una volta ai danni di una donna.