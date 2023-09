Piazzale Vittorio Veneto Accerchiati e rapinati E lei finisce all’ospedale

FIRENZE

Accerchiati e aggrediti da un gruppo di sei-sette nordafricani alle Cascine: una giovane coppia - 23 anni lui, 20 anni lei, entrambi residenti all’Isolotto - è stata rapinata dopo l’uscita dalla discoteca “Central“.

Sono in corso indagini della polizia, anche con l’ausilio delle telecamere, per risalire agli autori. Durante lo strappo della borsa, la ragazza è caduta a terra ed è stata soccorsa da personale del 118, che l’ha accompagnata all’ospedale di Santa Maria Nuova. Ai due giovani sono stati sottratti gli smartphone. Lei, nella pochette, aveva alcuni effetti personali.

Gli agenti delle volanti, intervenuti alle quattro di ieri mattina , hanno ritrovato nei cespugli il telefono del giovane, mentre manca ancora all’appello quello della ragazza. Secondo quanto ricostruito, la coppia aveva trascorso la serata nel locale. L’aggressione è avvenuta in piazzale Vittorio Veneto: i due ventenni erano seduti su un tronco, forse in attesa della prima corsa della tramvia per tornare a casa, quando sono stati raggiunti dal nutrito gruppo. I cui componenti sono passati subito all’azione, per poi dileguarsi rapidamente. Proprio nella serata di venerdì, il questore Maurizio Auriemma aveva coordinato un servizio di tutte le forze di polizia concentrato proprio sulla zona del parco. Il servizio, esteso a tutta la città, ha permesso anche la denuncia di tre minori (due 17enni e una ragazza di 15 anni) per la detenzione di quasi un etto di hashish. I poliziotti li hanno notati a Coverciano perché lo zaino di uno di loro emanava un fortissimo odore di hashish. Nella tracolla anche un bilancino.

