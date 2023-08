Firenze, si arrampicano sul David al piazzale Michelangelo

Firenze, 25 agosto 2023 – Monumenti di Firenze ancora sotto attacco. Un ragazzo e una ragazza si sono arrampicati di notte sulla copia del David di piazzale Michelangelo. Qualcuno ha ripreso la scena e il video è finito in Rete. Ed è stato diffuso da Welcome To Florence. Oltre al pericolo per l’incolumità dei due ragazzi, il gesto è sconsiderato anche per i possbili danni che potevano essere arrecati alla statua stessa.

Il ragazzo in maglietta bianca si arrampica sulla statua

Il tutto accade a poche ore di distanza dall’imbrattamento delle colonne del corridoio vasariano. Autori dello scempio in questo caso sono stati dei ragazzi tedeschi in visita nel capoluogo toscano.