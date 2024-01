Piazza Togliatti E’ sfida elettorale

Piazza Togliatti, linea del fronte per la prossima battaglia elettorale. L’area dovrà essere necessariamente rivista, lo chiedono i residenti, ma soprattutto gli ambulanti. La questione è annosa, spinosa, e motivo di confronto a distanza tra chi vuole governare la città. Già venne aperto dal sindaco Gheri un percorso partecipativo, finito nel nulla; quando l’attuale amministrazione presentò un masterplan per il rifacimento della piazza. Ma il piano venne giudicato piuttosto invasivo dalle categorie (spazi commerciali, parcheggi a silos, poco mercato) e inadeguato dagli ambulanti che si lamentarono anche per non essere stati coinvolti. Sindaco e vicesindaco, decisero di metterlo da parte. Ad oggi nessuno degli attuali candidati possibili del Pd (lo stesso Giorgi, ma anche Claudia Sereni compagni di giunta) ha dichiarato cosa vuole fare di quel progetto. Mentre il Pd è nel pieno della battaglia sui nomi, le proposte per il futuro della città sembrano delegate agli altri possibili contendenti.

E infatti sono i due civici (nel silenzio rumoroso della mancanza di un candidato del centrodestra) a presentare la loro idea sulla piazza. Per Giovanni Bellosi il progetto del centrosinistra va stracciato e bisogna ripartire da zero con idee e progettazione. "Il futuro – ha detto – dovrà vedere mantenute le funzioni attuali: mercato, socializzazione giovanile, centro commerciale naturale e anche il mantenimento della sosta auto, che non va demonizzato e rappresenta una funzione essenziale per i residenti. La complessità della sfida di Piazza Togliatti necessita di un concorso di idee internazionale con però alcune linee guida essenziali: la piazza deve restare tutta pubblica e senza cementificazione e anzi si deve pensare ad un inserimento di spazi verdi". Anche per Claudio Raspollini la ‘grandeur’ del vecchio progetto deve essere abbandonata. Nel suo piano c’è un potenziamento dei giochi in piazzetta rossa. "In più – dice – l’ex informagiovani deve essere abbattuto e realizzato ex novo in materiale ecologico per attività giovanili e gestione degli artisti di scandicci. Al posto del mercato, spostato in una piazza apposita lungo la tramvia, in piazza Togliatti vedrei una palazzina ecologica che funzioni da centro direzionale per le aziende agricole delle colline". La sfida è aperta.