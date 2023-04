Piazza Signoria, torna la bellezza Finito il restauro di Ercole e Caco

È libero dalla copertura che lo avvolgeva per gli ultimi interventi ed è ormai tornato al suo splendore il gruppo scultoreo di Ercole e Caco sull’arengario di Palazzo Vecchio. Dopo la rimozione dei ponteggi, per il monumento era stata eseguita una copertura provvisoria con dei teli, volta a proteggere il consolidamento con nanocalci dagli agenti atmosferici. Il prodotto a dispersione di nanoparticelle, compatibile e innovativo, una speciale formulazione dell’Università degli Studi di Firenze, in particolare del Csgi, Consorzio per lo sviluppo dei sistemi a grande interfase, è stato applicato sulla superficie e ha permesso di riaggregare il marmo dando maggiore consistenza alla materia. Per mezzo di piattaforma mobile, i teli sono stati rimossi per la stesura del trattamento protettivo finale volto a permettere la traspirabilità del vapore acqueo del marmo. La clava, che probabilmente in origine era in bronzo dorato, è stata restaurata da Nicola Salvioli ed è stata ricollocata. Prima dello svelamento è stata completata la campagna diagnostica a cura del Cnr. Adesso il monumento può essere nuovamente ammirato in tutta la sua bellezza. Il restauro fa parte di un accordo tra il Comune e la maison Salvatore Ferragamo che, tramite Art Bonus, ha elargito oltre un milione di euro.