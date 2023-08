Piazza Resistenza Il piano anti vandalismo

Piazza Resistenza, presidio dell’Arma. La compagnia di Scandicci ha organizzato una serie di servizi speciali di controllo nella piazza cittadina che sarebbe anche il cuore della città. I controlli sono partiti dopo l’ennesimo atto di vandalismo, stavolta a carico proprio dei carabinieri che sono stati ‘accolti’ da un lancio di oggetti contro di loro e contro la vettura di servizio mentre stavano effettuando dei controlli a carico di due soggetti, poi finiti in manette.

Si tratta solo dell’ultimo in ordine di tempo, perché piazza Resistenza, che dovrebbe essere il cuore della nuova Scandicci pensata da Richard Rogers è praticamente il terminale di una banlieue che diventa di giorno in giorno sempre più invivibile. Baby gang, spaccio, balordi e senza fissa dimora che arrivano qui con il tram, contribuiscono a dare un senso di insicurezza che fa il paio con l’intervento non completato dopo oltre un decennio dal primo progetto dello scomparso urbanista londinese. Un tempo che doveva servire per terminare i lavori. O almeno provarci.

Anche perché l’arrivo di funzioni di pregio, come il centro direzionale di Kering che ha ristrutturato il palazzo di fronte al comune, ha messo ancor più in evidenza la desolazione dei terreni incolti e fangosi lungo la tramvia (la grande fanghezza come ironicamente sono state soprannominate queste aree), il new yersey del parcheggio davanti all’ingresso degli archi colorati, il vuoto cosmico che a una cert’ora si impadronisce della piazza che diventa il regno di ragazzini terribili, spacciatori e balordi assortiti. Ragazzini che entrano nei negozi e terrorizzano le commesse, spacciatori che vendono fumo a minorenni, balordi che arrivano per dormire negli anfratti dell’edificio residenziale lungo la tramvia, oppure al parcheggio di Villa Costanza.

I carabinieri hanno pianificato una serie di interventi soprattutto in questo periodo di ferie, quando c’è ancora meno gente in giro ed è facile che la piazza sia ancor più in balia di questi soggetti.

Ma è chiaro che anche in autunno e alla ripresa delle attività ‘normali’ sarà necessario pianificare qualcosa di più. In gioco ci sarà anche il comando della polizia municipale, che da sempre pianifica attività congiunte con l’Arma a presidio del territorio.

Fabrizio Morviducci