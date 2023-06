Piazza Pubblica al parco dei Renai

Giornata di festa, al parco dei Renai, con la Pubblica assistenza di Signa. Appuntamento oggi, dalle 9 alle 19, con "Piazza Pubblica" che vedrà i volontari illustrare mezzi, attrezzature e servizi. Sarà allestita un’area dedicata all’emergenza sanitaria dove si potranno imparare le manovre di disostruzione delle vie aeree e le tecniche di rianimazione di base, ma anche vedere come è fatta un’ambulanza. Un’altra area del lotto zero del parco sarà dedicata alle attività di Protezione civile e all’antincendio boschivo. Previsto infine un percorso a ostacoli per i più piccoli. Ingresso libero.